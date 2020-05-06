展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事：

【1】雖然世界各地專家致力研製新冠肺炎疫苗，但新研究顯示，新冠病毒株已突變，在全球蔓延，傳染力也更強。如果夏天沒消退，可能進一步產生突變。

【2】美國賓州華裔醫學科學家劉彬研究新冠肺炎病毒即將有重大突破之際，卻不幸遇害。

(中時電子報)