1分鐘看世界》新冠病毒變變變 傳染力增強；華裔新冠專家研究有成遇害 10:312020/05/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事： 【1】雖然世界各地專家致力研製新冠肺炎疫苗，但新研究顯示，新冠病毒株已突變，在全球蔓延，傳染力也更強。如果夏天沒消退，可能進一步產生突變。 【2】美國賓州華裔醫學科學家劉彬研究新冠肺炎病毒即將有重大突破之際，卻不幸遇害。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #全球 #疫苗 #突變 #華裔 #謀殺 #遇害 #川普 #重新開放 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 冠狀病毒之父：新冠病毒流感化 不同地區打不同疫苗 09:222020/05/02 生活 1分鐘看世界》金正恩現身公開活動 美情報界打臉川普 09:172020/05/02 國際 美國務卿蓬佩奧：兩天前收到中國新冠病毒樣本 17:232020/05/02 兩岸 領先指標變變變 04:102020/05/03 專題周報 發病1周內 病毒最具傳染力 04:102020/05/03 生活新聞 止咳藥常見成分會加速新冠病毒複製 醫曝：恐出現重症病患 23:192020/05/03 生活 偕同WHO調查新冠病毒源 04:102020/05/04 論壇廣場 川普：新冠病毒疫苗年底前問世 13:302020/05/04 財經 新冠病毒啟示錄 沈富雄：逆時中快來了！ 13:192020/05/04 政治 博錸新冠病毒檢測試劑 獲歐盟CE認證 15:232020/05/04 財經 國際熱門新聞 研究新冠病毒有重大發現！華裔科學家在美國家中遭謀殺 - 國際 影》新冠死亡數暴衝 巴西總統一句話 CNN名主播驚呆了 - 國際 梅根哈利兩字真言 打趴女王和王室 - 國際 病毒源於實驗室？美上將回一句話 川普臉又腫了 - 國際 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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