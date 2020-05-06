喧騰一時的中影掏空案，繼前中影副董事長莊婉均因掏空中影7億多資產，被判刑8年6月定讞，入監服刑後，台北地檢署查出，前中影財務部協理潘于台涉嫌在莊女指示下，協助莊以假憑證等手法，向兆豐4家銀行質押6億元，共計掏空中影資產7.3億元，北檢6日依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪嫌訴潘于台。

起訴指出，莊婉均在友人介紹下認識張有諒，得知張的能仁醫院管理顧問、深緣、近江等公司所規劃投資近江醫院開發案及台中棒球場經營管理企劃案欠缺資金，莊承諾以2億元投資。

但莊入主中影公司後，因自有資金不足，即計畫利用中影資金投資近江醫院、台中棒球場案，需有熟稔財務資金會計操作人員配合，張有諒遂推薦潘于台擔任中影財務人員，協助莊婉均處理中影財務及資金動用事宜。

莊未經中影董事會決議同意授權，擅先於2006年5月20日以中影副董身分與能仁、近江、深緣公司簽定「共同投資開發預約書」，約定由中影出資2億元投入近江醫院開發案及台中棒球場經營管理企劃案等開發案。

潘于台提議莊動用中影資金支付，莊即佯以中影欲多角經營增加業外投資為由，在中影舉辦說明會，未經中影董事會討論下，即利用時任中影董事長蔡正元因擔任立委事務繁忙，將中影大小章交由莊保管之機會，挪用中影資金。

潘以不實便條簽呈，交由莊簽核，不依正常會計流程，向中影出納人員佯稱年底作帳時再補足各項憑證後，挪用中影資金外，潘並配合莊向交通銀行(更名為兆豐銀行)、上海商銀、台北富邦銀行、華南銀行質押6億元，共計潘、莊掏空中影資產7.3億。

檢方調查時，潘坦認犯行，辯稱是受莊指使，檢方今依法起訴潘。

(中時 )