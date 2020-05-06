新冠肺炎疫情逐漸緩和之際，港政府始宣布向全民派發可重用口罩及外科口罩，其中派發可重用口罩計劃於今早(6日)7時起接受登記。創新及科技局局長薛永恒表示，派發可重用口罩計劃接受網上登記後約1小時，已完成約5萬多宗登記，涉及人數逾10萬。他指系統大致運作暢順，呼籲市民與同住家人一同登記，方便郵件派遞。

據港媒報導，薛解釋，政府派發可重用口罩，是考慮到疫情會持續一段時間，口罩不可缺少，故想以較環保方式支持市民抗疫，口罩由香港紡織及成衣研發中心研發。對於政府被指不願意透露生產商，薛稱是擔心公布資料，未來生產濾芯時會被「截胡」。至於有意見認為口罩外觀像內衣褲，薛稱口罩應如內衣褲般，每日使用和清洗。

港府昨日指，市民成功登記後會獲發手機短訊通知，郵差會於兩星期內上門派遞。若市民錯過登記期，可於6月7日起憑身份證到郵局親身領取，就讀幼稚園及小學的學生無須登記，政府會派人到學校派發，亦會透過社福機構向露宿者及院舍長者派發該款口罩。

(中時 )