母親節將至，資深藝人曹西平昨(5/5)在臉書po文，想起多年前過世的母親，以及她為了孩子犧牲奉獻、卻坎坷猝逝的一生，而他也因為母親而跟親兄弟鬧翻，痛曝當年媽媽過世，除了他之外的兄弟們「連孝服都不穿」，指責其他4名手足不孝至極。

曹媽媽突然猝死曹家整個家庭就垮了 這是不爭的事實， 疼孩子養孩子照顧這麼多孩子 從來都不說苦的媽媽， 連自己有病痛都不說的 每天樓上樓下走了有多少回， 自己ㄧ個人睡在半樓 （我難過） 就怕病人來了她沒有聽到， 就怕錯失了每次賺錢的機會， 養... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年5月5日 星期二

曹西平在臉書po文，表示媽媽一生任勞任怨，為了照顧5兄弟，天天不但要做很多家事，還要想錢的事情，不放過任何賺錢的機會，就為疼愛孩子、滿足孩子的需求，也因此有病痛都不說，還住在不方便行動的房子裡，最終猝死，「曹家整個家庭就垮了」。

而母親的喪禮，讓曹西平跟胸4個兄弟完全鬧翻，他大爆除了自己之外，「連孝服都不穿，家屬的答禮也不站在那裡，送媽媽的最後一程是坐在台下參加，不喜歡誰那是ㄧ回事，這是送曹媽媽的喪禮，這些理由我都聽不下去」，甚至母親要安葬，5兄弟也沒到齊，讓他直呼母親犧牲奉獻一生，「真的太不值得了」。

因為母親節將至，曹西平有感而發，感嘆母親整個人生都獻給這個家，生活的苦都咬牙撐過，還始終保持善良與愛心，卻為了完成孩子的夢想，犧牲了自己的生命，自己卻都沒有好好的享受過，讓他覺得很不值也很心痛，曹西平為此難過淚崩，喊話永遠愛媽媽，「下輩子我還是要當妳的兒子，因為有妳我很幸福我很開心」，呼籲眾人要好好珍惜跟媽媽相處的日子，祝大家母親節快樂。

(中時電子報)