高雄市長韓國瑜罷免案，今天開始倒數一個月，因罷免出名的「罷韓4男」，屢次在公開場合開嗆韓國瑜，也讓許多挺韓支持者心裡不是滋味。興許是轉變抗罷韓策略，昨開記者會組成「市府五月天」對外闢謠對象鎖定「罷韓4君子」。網友紛紛大讚，「穩了」。

原來，高雄市政府為因應罷韓團體及相關粉專在多個社群造謠抹黑，對於拆除罷韓看板等事混淆視聽。決定在昨(5日)下午召開記者會闢謠。

據「ETtoday新聞雲」5日報導，昨天的記者會由新聞局長鄭照新領軍，帶領環保局副局長吳家安、警察局副局長陳書田、交通局主任秘書黃榮輝、工務局建管處江俊昌處長等人，組成「市府五月天」對外闢謠。

鄭照新強調，對於罷韓團體WECARE指控其街上發傳單、垃圾袋、以及黃絲帶等物品遭勸阻，這完全是不實指控，會到場勸阻是因為有民眾檢舉這些罷韓志工，「已阻礙交通」。他還反批綠營聯手政治團體造謠，「罷韓四君子」根本是「罷韓四騙子」。警察局副局長陳書田說，罷韓團體說的禁正3人以上聚集的公文，其實是左營分局發出的LINE簡訊，僅列舉相關法條供員警執法參考，過去選舉面對掃街、站路口拜票，也一樣勸導勿妨礙交通。

相關資訊經轉傳至網路論壇，網友紛紛留言，「開始出招反制，穩了！」、「韓市長加油！」、「罷韓那群人整天想回高雄吃香喝辣，為了罷韓、盡幹損人陰招」。

(中時電子報)