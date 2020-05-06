京城銀（2809）受惠全球資本市場波動狀況相對平緩，2020年4月獲利表現走出亂流，雖按穩健保守原則提列約4.38億元資產減損預備，稅後淨利仍回升至3.91億元，每股盈餘（EPS）0.35元。累計1～4月自結稅後淨利12.84億元，年減43.98％，每股盈餘1.14元。

京城銀2020年4月自結稅前獲利4.88億元，月增達32.41倍、年減5.53％。稅後淨利3.91億元，月增達62.06倍、年減15.82％。稅前每股盈餘0.44元、稅後每股盈餘0.35元，雙雙優於3月的0.01元，低於前年同期的0.45元、0.41元。

不過，累計京城銀2020年1～4月稅前獲利15.16億元，年減39.36％。稅後淨利12.84億元，年減43.98％。稅前每股盈餘1.35元、稅後每股盈餘1.14元，低於前年同期的2.19元、2.01元。

京城銀表示，就正常狀況而言，美國公債是無風險的基準，錨定全球逾50兆美元規模的以美元計價固定收益證券。然而，受新冠肺炎疫情及油價巨幅波動影響，全球金融市場年初以來同步劇烈動盪，不只股市上沖下洗，債市同樣難以倖免。

京城銀指出，在美國聯準會「不設上限」的債券購買承諾前，美國公債一度呈現高波動且無明確方向性，造成整體債市價格錯置且價差不斷擴大。另外，信評公司過去2個月迅速對各主權及受影響產業做出大動作調降評等，同樣對債市產生影響。

因此，京城銀基於穩健保守原則，決議於4月提列金融資產減損1470萬美元（約新台幣4.38億元），已反應在4月自結損益上，若未來債券價格回升仍有回沖可能。目前整體債市流動率逐漸恢復、債券價格回升，使京城銀4月底每股淨值自32.47元提高34.61元。

放款業務部份，京城銀延續對資產品質的一貫高標準要求，截至4月底逾放比0.01％、逾放覆蓋率11841.45％、全體放款覆蓋率1.42％，維持優於國銀平均的高水準表現。同時，在證交所最新辦理的第6屆公司治理評鑑中，京城銀連3年穩坐前5％企業。

隨著母親節即將到來，母親節應景花卉康乃馨價格受疫情關係崩跌，京城銀拋磚引玉，以往年同等價格水準向農民採購康乃馨贈送客戶，並規畫採購關廟在地鳳梨，用實際行動力挺台灣。同時，亦積極配合政府紓困方案，全力協助客戶渡過抗疫的艱難時刻。

(時報資訊)