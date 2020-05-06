世界第三大郵輪公司挪威郵輪（ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd）周二股價暴跌22.58%，收在11.18美元。因新冠肺炎疫情造成重大衝擊，該公司對能否繼續經營感到懷疑，並警告最終可能聲請破產保護。

受此拖累，皇家加勒比郵輪下挫10.08%，嘉年華郵輪收跌8.72%。

挪威郵輪表示擬籌措20億美元度過財務困境，但沒有信心能繼續經營下去。挪威郵輪表示，私募基金公司L Catterton已同意向子公司注資4億美元，另外將透過發行股票與其他證券籌措16億美元。

挪威郵輪發布公告表示，新冠狀病毒全球大流行重創郵輪業，公司財務狀況亦深受打擊，預期第一季將陷入虧損，公司雖仍將履行所有到期債務，但無法保證不會向債權人要求修改償債條款，如果債權人不同意調整，就可能出現債務違約的情況，迫使公司必須聲請破產保護。

(時報資訊)