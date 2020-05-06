中油公司及台塑集團電腦、導體封測大廠力成企業資訊系統近日紛紛受到惡意攻擊。國安單位透露，這些都是來自大陸的APT〈進階持續性威脅〉有計畫的惡意攻擊和取得資料，並選擇在520總統就職前擾亂我方。軍事專表示，這是陸方「不可忽視的牛刀小試」，從日前我海軍磐石艦、大陸遼寧艦以及空軍F-16V測試時的航機遭刻意誤標位置等蛛絲馬跡，就可看出大陸進行「超限戰」的目標與重點。

前海軍新江艦長、海軍官校教官呂禮詩分析，從近來大陸網軍不斷對我方企業實施攻擊，其實早有跡象，但這就是陸方「不可忽視的牛刀小試」。呂禮詩表示，3月27日AIS標定敦睦遠航中的磐石艦出現在江蘇南通市；4月9日AIS顯示解放軍遼寧艦在海峽中線「捕魚」（engaged in fishing）；5月1日Flightrader24顯示F-16V測試機穿越中線於福建莆田沿岸折返。

包括4月23日通報疾管署電子郵件帳密遭駭，5月4日中油資訊系統被駭、台塑集團抓到檔案病毒，半導體業記憶體封測廠力成也傳遭病毒攻擊。

呂禮詩表示，上述資安事件，可以從解放軍空軍少將喬良近日發表「台灣問題攸關國運不可輕率急進」的文章張看出端倪，但並非重點，而是台灣最近軍方及基礎設施遇到的問題。呂理詩呼籲相關單位，可以再回頭溫習一下喬良的《超限戰》，就不難理解大陸新型態資訊戰的目標是什麼。

國安人士也表示，大陸最近動作頻頻，頗有刻意展現大陸網軍實力的意味，相關單位不可忽視，尤其下一波針目標對象可能為我國最重要的半導體業，因此已經提出示警。

(中時電子報)