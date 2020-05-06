近一年表現敬陪末座的印度股市近期也大幅反彈，印度政府為了減輕新冠疫情負面影響及保持金融穩定同樣推出寬鬆貨幣政策，對市場釋出流動性，法人表示，雖然印度股價便宜但因印度經濟仍充滿挑戰，較宜逢低定期定額買進。

印度股票基金近月同樣呈現二位數反彈，對於印度股市展望，台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度央行繼3月27日宣布緊急降息3碼至4.4％後，4月18日再將逆回購利率（repo）下調25個基點至3.75％，持續對市場釋出流動性，印度證管會也宣布因應疫情，上市公司可延遲申報第一季獲利。

黃俊晏指出，儘管印度政府宣布禁足令續延長使經濟持續停擺，但此舉為避免疫情擴大，往年印度股市第一季表現經常較弱，今年重挫之後使得印度股市評價來到低檔，利空淬煉之下，目前的價位已極具投資價值。在類股操作上，看好具有防禦性的產業，如必需消費、醫療、通訊類股，另外，配合市況好轉，亦可酌量加碼布局循環性產業，如金融、科技、可選消費等。印度事實上為內需市場，經濟與股市受外圍環境影響程度較低，因此實質上受外部疫情影響經濟有限；長期來看，印度具備高成長題材卻不乏評價相對偏低的標的，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上，表現可望轉強。

富蘭克林證券投顧表示，至5月4日為止，印度新冠肺炎累積確診案例已達4.6萬人印度總理莫迪宣佈印度全國封鎖抗疫期限自5月4日起再延長兩周。印度股市具備三大優勢-低油價、低利率環境以及財政刺激政策。在國際油價大幅下跌有利紓緩印度經常帳與財政赤字壓力等能源成本，加以印度財政部以祭出1.7兆盧比刺激計畫方案、印度央行自去年以來降息幅度已達210個基本點，均有利印度抵減經濟下滑壓力，評價水準已低，建議既有印度基金的投資人可續抱。

瀚亞投資指出，近期印度金融市場遭遇外資FII大幅提款，無論股市或債市都受到衝擊。不過股市遭遇強烈拋售後，估值變得非常有吸引力，建議在目前若是積極投資人，可以適度介入基本面合理的股票，或是定期定額投資印度股票基金。

(工商 )