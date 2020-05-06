受到全球疫情延燒之影響，全球信用債市的流動性皆出現下滑的情況，連部份印度境內債券基金也受波及，法人表示，由於一些印度公司債有流動性風險，目前不看好印度公司債，不過，國內印度債基金多半是投資印度政府債，所以，流動性並沒有什麼問題。

因為在印度被暫停贖回的6檔印度境內債券基金，規模高達2600億盧比，為了維持市場流動性，在此事發生後，印度央行再加大貨幣寬鬆政策，保德信印度債券基金經理人張世東表示，印度央行除了4月份反向附買回操作每日平均金額達5.1億盧比，遠高於 1月份的每日平均金額0.3億盧比之外，印度央行更宣布自4月27日至5月11日向共同基金提供約5,000億盧比的特別流動性貸款。而且印度央行更對外表示當前只有高債務風險的共同基金面臨壓力，但整體行業流動性仍充足。

張世東認為，由於印度央行釋出充沛資金動能，預期債券殖利率曲線將顯著下移，有利印度債市表現。

對於印度債後市，安本標準表示，以安本標準印度債券基金為例，安本標準印度債基金持有超過 60％為印度主權債與類主權債，更兼具高信用評等與高分散度優勢。印度主權債與類主權債具備了最高的當地信評（AAA）與投資等級的國際信評（BBB），故吸引了許多的國際投資機構進場投資，也讓市場具備了較高的流動性，所以受疫情造成的信用風險影響較低，近期並未有出現流動性惡化的跡象，殖利率與相關指數原幣走勢亦維持穩定。

瀚亞投資也表示，印度央行利用降息、非常規操作等方式來穩定債市，並釋出資金以增加政府公債、投資等級債流動性，由於印度債市擁有高股息優勢，且在此波新冠疫情崩跌下表現相對抗跌，因此，印度債基金依然適合投資人作為中長期布局。

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