5月20日第十五任總統副總統將就職，中央銀行鑄造的「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，除520當日可在台灣銀行各分行現場排隊購買、占30％，首次新增網路線上申購、占70％，5月7日上午10點開始，可至台銀網站申購。

央行發行局局長施遵驊表示，這次第十五任總統副總統就職紀念幣將銷售金幣1萬枚，每枚售價56,000元，銀幣5萬枚，每枚售價1,600元。網路線上申購配售金幣7,000枚、銀幣35,000枚，現場排隊購買配售金幣3,000枚、銀幣15,000枚。每人每次限購金幣與（或）銀幣各1枚。

施遵驊指出，這次紀念幣也加鐫面額，具法償效力，金幣面額2,000元、含金一盎司、成色9999。銀幣面額200元、含銀一盎司、成色999。紀念金、銀幣正面主題圖案為總統蔡英文與副總統賴清德肖像，上緣鐫「中華民國第十五任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一○九年五月二十日 2020」。

背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2020 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」。

施遵驊補充說明，網路申購方式，台銀於該行網站設置「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣網路申購專區」，申購期間自5月7日上午10時起至5月12日中午12時止。申購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於5月12日17時公告中籤名單，同時開放繳款至5月15日15時30分止。完成繳款者可於5月20日起1個月內至選定的台銀分行領取。

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