立院外交國防委員會今天邀請國防部部長報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作法」，由於陸軍269旅7個月內接連發生3起自戕案件，但迄今僅後勤副旅長、後勤科長與連長等三位調離現職，外界關切旅長及政戰主任難道都不用負責嗎？國防部部長嚴德發今天澄清「事實不是這樣」。他說，目前調查是依據事證還有需要再釐清部分，因此將這三人暫時調離現職，協助釐清疑點跟案情，後續還會針對調查狀況，會再找相關幹部釐清。

陸軍269旅近期接連發生3起自殺案，因為該旅也曾發生過「洪仲秋案」，最近一起的黃姓中尉自殺案，更是驚動蔡英文總統親自下令國防部嚴查，國防部長嚴德發今天到立院備詢前，也被媒體追問調查進度。

嚴德發表示，陸軍專案小組行政調查後，已將269旅後勤副旅長陳姓上校、後勤科長趙姓中校、旅部連連長呂姓少校等3人暫停職務接受調查。嚴德發也說，陸軍雖將副旅長等三人調離現職，但並不代表旅長及政戰主任就完全沒事， 後續調查還在進行，有必要也會約談其他部隊幹部。

根據國防部提供立院報告中指出，269旅三起案件，其中一案為個人債務問題，包括遭火焚傷及上吊這兩起案件，不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動等因素有關，但真正的肇因仍待檢調偵查釐清。報告中指出，近年軍中霸凌案件態樣，大多是「資深欺負新進、壞兵欺負好兵」，或新進軍士官因環境陌生、欠缺工作經驗，導致領導信心不足，單位又沒有切實掌握，才會發生類似不幸。至於黃姓中尉自殺身亡案，死者手心留有某人的姓名，嚴德發說，調查後發現，該姓名是希望別的單位支援公差的當事人，和死者並沒有隸屬關係。

此外，海軍敦睦艦隊4月從帛琉返國後爆發新冠肺炎群聚感染，國防部長嚴德發在21日向蔡英文總統已經自請處分，但傳出520後嚴德發仍將留任之說，嚴德發今天受訪時也表示，當前最重要工作讓敦睦艦隊迅速恢復戰備、恢復健康，個人去留、內閣總辭，這些都是總統權責，他不便評論。

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