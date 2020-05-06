儘管新冠肺炎疫情干擾，但蘋果新推出的平價手機iPhone SE仍傳出銷售佳績。執行長庫克指出，iPhone SE客群主要為小尺寸螢幕愛好者，以及部分Android客戶跳槽。

外媒報導，儘管與上季財報無關，但蘋果在4月30的電話財報會議上多次提到新iPhone SE獲得消費者的青睞。庫克也在財報上大讚新iPhone SE是蘋果最超值的手機，親民的售價搭配頂級手機的規格，整體來說，比價格最高、性能最好的Android還要強。

庫克在接受德意志銀行等分析師採訪時表示，對於新iPhone SE在全球熱賣感到相當滿意。他說，該機款主要的客群來自小螢幕手機的愛好者，以及從Android陣營跳槽的客戶；並指出新iPhone SE適合全球任何一個市場，尤其在平均收入偏低的地區銷售會更加亮眼，相信會有很多人因此轉到iOS陣營。

蘋果最新公布上季（1至3月）營收表現，依舊呈現成長，再度驗證蘋果將事業重心放在軟體服務的策略奏效。不過，蘋果對於本季展望偏向保守，甚至放棄發表財測，此為2003年蘋果開始發表季度財測以來的首例。

(中時電子報)