周揚青公開宣布與羅志祥分手消息，更加碼爆料男方約炮、愛多人運動等黑歷史，也讓當年陳冠希身陷淫照風波一事，再度被搬上檯面討論，對此身為頭號宿敵的陳沂，則在臉書發文緩頰：「他只是個熱愛人體攝影的孩子啊」。

羅志祥遭女友周揚青踢爆私下生活不檢點，讓多年前捲入淫照風波的陳冠希，再度成為網友熱議話題，對此陳沂則跳出來替陳冠希緩頰，表示當年那一系列照片中的女星們，看得出來都是自願並非偷拍，此外在未打光及高科技濾鏡修圖下，把女星們都被拍的超級性感，根本是「人體攝影奇才」，加上陳冠希並沒有流傳群組，只是維修電腦慘遭外流，根本也是受害者之一，更呼籲網友：「請不要拿冠希跟想祥相提並論好嗎」？

對此網友也紛紛留言嘲諷：「陳冠希都是一對一，想祥可是多人運動，真的不一樣」、「陳冠希至少還會挑有顏質的，哪像想祥幾乎一律通吃」、「陳冠希當年可是有擔當的退出演藝圈」。

(中時電子報)