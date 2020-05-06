美國國防高級官員說，美國海軍上星期在南海2度實施航行自由行動是為了向北京發出明確訊號，美國致力於確保各國不論大小都有在那裡航行與從事商務的自由。美國國防部長艾斯培美東時間5日在五角大樓記者會上作出了這項表述。他說，大陸正在趁世界聚焦新冠病毒疫情的時機採取損害他國利益的行為。

美國之音報導，艾斯培說：「我們的戰略競爭對手們正試圖利用這場危機做損人利己的事情。一方面，中國共產黨加強散布虛假信息，試圖嫁禍於人，提升自己的形象。另一方面，我們看到中國軍隊在南中國海氣勢洶洶，包括威脅菲律賓一艘軍艦，撞沈一艘越南漁船，威脅其他國家不要從事海上石油與天然氣開採。」

艾斯培還指責大陸方面在疫情上「從一開始就不透明」，並「加大不實信息的宣傳力度，試圖轉嫁責任、改善形象。

一天前，艾斯培說，針對大陸軍隊在南海的舉動，美軍印太司令部加強了應對的力度、加快了美軍在南海行動的節奏，包括在水上、水下和空中的行動。

出席星期二記者會的，還有美軍參謀長聯席會議主席米利上將。當他被問到美軍情報部門對新冠病毒起源的調查進展時，他說，儘管最終調查結果還沒有出爐，目前掌握的不完整證據顯示，病毒是自然產生的，而不是人工製造出來的；病毒不是被人為和有意釋放出來的。

至於病毒的流出是起源於武漢的一間病毒研究所，還是附近一個野生動物市場，或者其他什麼地方，米利上將表示，美軍情報部門目前還沒有定論。

米利上將說，如果大陸當局能夠透明一些，允許調查人員去那裡調查，那麼世界各國能更好地瞭解病毒的起源，更好地應對未來病毒疫情的爆發。

大陸外交部曾多次聲稱，以透明和負責任的方式處理了新冠病毒疫情。中共解放軍軍方上星期在一份聲明中，指責美國軍艦擅自闖入西沙領海，稱美方應把精力放在本國疫情防控上，為國際抗擊疫情多做有益的事。

(中時 )