國內汽車貨運總運量與貨車量有逐年提升趨勢，交通安全引起立委關注，國民黨立委洪孟楷指出，自己還是大學生時，曾在路上因前方貨車載貨掉落，導致他騎車「雷殘」，卻被司機用200元打發，他今在立法院交通委員會提案，應提高對貨物脫落的處罰，上限從9000元提高為1萬3000元。

根據2018年統計，國內汽車貨運總運量達到8.6億公噸，總延噸公里數為516億噸公里，較2017年增加9.5％；自用貨車為96萬8516輛，也較前一年增加近7000輛，運輸量與車輛數皆有逐年提升趨勢。

洪孟楷回憶，自己10多年前還是大學生的時候，某天騎車時前面有輛貨車，當時他就有預感貨物會掉下來，不久後真的掉了，導致他雷殘，由於當時沒有其他路人看到，現場也沒監視器，司機拿出200元就把他打發了。

洪孟楷表示，應將裝載貨物之脫落，以及裝載危險物品未依規定車道行駛，增訂為受罰鍰情形，加強杜絕該情形造成後車駕駛人員傷亡；而「道路交通管理處罰條例」第30條的最高罰鍰額度為9000元，2011年8月1日修正後就沒有再調整，提案對最高罰鍰修正為1萬3000元。

民進黨立委陳素月則說，貨車裝載貨物掉落事件頻傳，特別是在國道上車速較快，可能造成後方車輛無法閃避，若沒有妥善清理還會引發二次事故，提案將處罰上限提高為1萬8000元。

交通部路政司表示，贊成立委的提案，不過相關文字還要再討論，而未來的處罰也要訂得更清楚且公平。

(中時 )