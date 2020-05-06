高雄市長韓國瑜的罷免投票進入最後倒數1個月，民進黨與時代力量立委今共同出面召開記者會，抨擊韓國瑜假防疫之名，行杯葛罷免之實，拆看板、阻宣傳、拒絕出借投開票所，剝奪人民民主權利，讓高雄形同退回戒嚴時期，瞬間成為北韓。

總統府秘書長陳菊嫡系子弟兵、民進黨立委劉世芳今上午號召黨籍立委、時代力量立委及無黨籍立委，出面抨擊高雄市長罷免案的現況。

劉世芳表示，韓國瑜連日運用行政手段，讓市府機器動得很厲害，企圖阻擾憲法賦予人民罷免的權利，包括以防疫之名，要去學校以出借2個投開票所為原則，造成投開票所數量短缺；同時，還以兩套標準火速拆除罷免看板，連公車廣告代理商也疑似受到壓力無法刊登公車廣告，明顯雙重標準。

劉世芳進一步說，高雄市警察局甚至發出通報，凡超過3人的路口舉標語、發垃圾袋、掃市場，都須事先申請並經核准，如此限制《憲法》賦予人民集會自由權利，這是開民主倒車，讓高雄退回戒嚴時期，讓高雄瞬間成為北韓。

時代力量立委邱顯智則表示，韓國瑜對於罷免案的進行，杯葛方式讓人感到不可思議，竟然說掃市場、發垃圾袋要向警方申請，嚴重干擾選舉罷免的權利，關於這點要求警政署必須對外公開說明。不然，高雄市政府落後的法制精神，顯然已是在箝制人民的集會自由。

民進黨立委李昆澤表示，行政部門應該保障罷免與挺韓的權力，保障民主價值，這才是政府該有的基本作為。結果，韓國瑜去年忙著讓市民找不到人，現在又忙著讓市民找不到投票所，應該積極推動市政進步的市長，卻出現如此作為，這對高雄人感情與市政的推動已造成很大傷害。他呼籲，韓國瑜要保障人民投票基本權力，無論市民支持與否，投票是他們的基本權利，否則會引起更大的反彈。

民進黨立委趙天麟表示，為了讓罷免不成功，韓國瑜竟然放大絕，讓高雄湊不齊投開票所，市區甚至有地方是方圓幾公里的範圍，一個投票所都沒有，讓民眾忍無可忍，呼籲高雄人一定要站出來，無論贊成還是反對，都不容許韓國瑜剝奪人民參與民主的自由。

民進黨立委許智傑說，韓國瑜從不敢到議會正面接受備詢，但現在四處拆看板，「韓國瑜你在怕什麼，高雄人要勇敢，記得要共同寫下歷史的一刻。」

無黨籍立委陳柏惟表示，包括王金平、楊秋興在內的每一位來自高雄的國民黨人，沒人可以接受韓國瑜的空降部隊；尤其在2020的總統大選，正常的台灣人已經受不了了，現在韓國瑜又進一步壓制罷免宣傳，連給民眾投票的機會都不願意，寧可被人嘲笑，6月6號一起「瑜出去，人進來，不要給人看衰小。」

(中時 )