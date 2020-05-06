前立委周倪安去年因太陽花學運獲國賠，不滿台北市政府決定上訴，前往市府門口抗議，並2度衝進市府，因時值總統及立委選舉期間，駐衛警因周穿著競選背心而驅離，雙方拉扯致周女腳受傷，周女控市長柯文哲及3名駐衛警涉嫌妨害自由、傷害，台北地檢署認定罪嫌不足，6日不起訴柯文哲4人。

檢方調查，去年台北地院針對太陽花學運，判決周倪安14人共獲國賠100多萬元，但台北市政府決定上訴，去年11月28日，周倪安及台聯文宣部主任潘厚勳至市府抗議。

其中潘厚勳原想直接進入市長室找柯文哲，但被駐衛警攔下，潘和周坐在市府大門口抗議，指柯文哲是冷血市長，之後2人又想進入市府大廳再被驅離，周女因此受傷送醫，周女認為駐衛警受柯文哲指示，因此控告柯等4人。

庭訊時，3名駐衛警均表示，因周女、潘男持旗幟，穿著競選背心並持大聲公進入市府，依台北市政府大樓門禁管制規定，選舉期間市府禁止任何造勢活動，可勢情況阻止、禁止進入或強制驅離，是依規定將2人驅離。

檢方勘驗監視器認為周因想進入市府，與駐衛警拉扯而跌倒受傷，並非駐衛警有意傷害她，4人妨害自由、傷害罪嫌不足，依法不起訴。

(中時 )