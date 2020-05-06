中行「原油寶」事件恐損失高達70億人民幣 10:592020/05/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國銀行客戶投資「原油寶」產品損失慘重，消息人士指出，中行因此的總體損失介於人民幣（下同）60～70億元。 路透引述兩名消息人士指出，中行正在著手賠付「原油寶」投資者，除了自行承擔負油價的虧損，還將賠付投資者一定比例的保證金，比例最高可達20％。 據悉，該行擬不論金額，都按上限20％賠付。上限20％為中行總行提供的原則性指導，各地分行可根據實際情況處理。 報道又稱，中行就此次負油價的損失近60億元；客戶保證金損失超過40億元，若均按20％賠付，將超過8億元。 (工商 ) #損失 #賠付 #中行 #原油寶 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨／疫情攪局2檔舞台劇延到下半年 郭子乾損失至今破500萬 20:212020/05/02 娛樂 股神也慘賠 柏克夏Q1淨損500億美元 04:102020/05/03 全球財經 為疫索賠 傳美取消陸持有國債！川普撂話惹議 官員表態令人不安 04:102020/05/04 兩岸要聞 《業績-半導體》業外不利 華邦電Q1每股續虧0.02元 10:002020/05/04 財經 新增保留盈餘 課稅準則拍板 04:102020/05/05 金融．稅務 國際運動賽事停擺 群創首季虧損53億元 14:422020/05/05 財經 范冰冰不拍戲賺更多 傳被斷直播財路損失慘 23:302020/05/05 娛樂 史上最大風暴來襲 原油ETF發行商棄近改遠 避超額損失 04:102020/05/06 證券．權證 宜縣提替代方案 採夜間活動 01:062020/05/06 台北基宜花 迪士尼上季因疫情損失14億美元 上海樂園5月11日重啟 09:132020/05/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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