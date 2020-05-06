中國銀行客戶投資「原油寶」產品損失慘重，消息人士指出，中行因此的總體損失介於人民幣（下同）60～70億元。

路透引述兩名消息人士指出，中行正在著手賠付「原油寶」投資者，除了自行承擔負油價的虧損，還將賠付投資者一定比例的保證金，比例最高可達20％。

據悉，該行擬不論金額，都按上限20％賠付。上限20％為中行總行提供的原則性指導，各地分行可根據實際情況處理。

報道又稱，中行就此次負油價的損失近60億元；客戶保證金損失超過40億元，若均按20％賠付，將超過8億元。

(工商 )