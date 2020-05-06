普華國際不動產今（6）日表示，台商回台金額達9,800億元，距離金額破兆元大關，已進入倒數階段，預期商用不動產市場上，兩大明星產品將直接受惠，工業廠房、辦公室將是游資最佳停泊港口。

受到中美貿易戰及新冠疫情影響，企業思考布局之下，加碼投資台灣情形明顯成長。據經濟部統計，截至2020年4月底，2019年初推出的投資台灣3大方案已帶動約465家企業投資，投資總金額已達約9,800億元，破兆在即。 普華國際不動產總經理田揚名今天表示，在目前低利環境下，商用不動產有二大產品熱銷，一是工業廠房，二是總部辦公室需求。

田揚名表示，尤其在中美貿易戰下，台商大舉回台購置工業廠房及土地，工業產品去年成交超過800億元；至於總部辦公室需求，近期購置設立金融保險業總部包含陽信銀行、和泰產險、泰安產險、國票金及玉山銀行等購置總部已超過260億。 田揚名表示，2018年中美貿易戰以來，工業不動產市場受惠於台商大規模回台投資，全台工業區土地交易金額迎來又一波漲勢，去年突破800億元大關，2020年新冠肺炎疫情雖影響訂單，工業地產仍成交約129億元，第一季商用不動產成交金額約196億元，工業部份就佔65.8%，仍被視為2020年房地產市場之交易兩大核心之一。因應未來企業資源整併、產業布局風險分散，工業廠辦及土地仍是首選。

(工商 )