新冠肺炎疫情（COVID-19）全球蔓延，為全球經濟、產業、生活型態帶來極大衝擊，自疫情爆發以來，各國政府為落實防疫，實施學校延後開學，或鼓勵遠距教學，在產業端加強企業防疫，實行線上會議及員工居家工作等，社會面則大力呼籲民眾需保持社交距離等措施。國泰證券觀察，國際科技大展實體活動紛紛喊停，舉凡MWC、Google I/O、Facebook開發者大會、IBM Think 2020等相繼改為線上進行，疫情衝擊各大產業，各領域專家們也密切關注相關演變，是否疫情結束後為人類社會帶來長遠的影響，將為社會大眾須審慎思考的議題。

國泰證券針對5月全球主要股市及商品提出投資氣象觀點，除了對於礦業抱持「負面」看法，主要股市及商品看法皆持「中立」，原因涵蓋正反面，首先，全球央行及政府面對疫情影響，紛紛祭出大腕救市，如美國零利率及無限量化寬鬆政策，試圖緩解市場流動性問題並強化產業及投資信心，激勵股價走強。

另外，全球主要企業將陸續公布今年第一季財報，受到新冠肺炎擴散影響，經濟活動持續停擺，影響企業獲利；國泰證券認為，正反面消息角力，對主要股市及商品抱持中立看法，不過，全球也正在陸續解封中，整體已嗅出審慎樂觀的氛圍。

國泰證券指出，疫情發酵，亦讓「巢籠消費」（宅經濟）浮上檯面，以美國為例，在多數州政府宣布進入緊急狀態，民眾不敢出門，電商業績大增，Amazon股價創歷史新高，且各大企業紛紛採行居家工作措施，相關會議視訊軟體平台，如Zoom、Webex Meetings等使用量暴增，此外，也帶動許多遊戲及串流影音服務龍頭如Netflix股價創歷史新高，日本任天堂Switch更呈現供不應求景況。

國泰證券分析，消費與生活型態因疫情而改變，投資人的投資思維也需應變，巢籠消費商機浮現下，國內投資人不妨利用券商複委託平台布局美國或日本績優企業股票，此外，也可參考如通訊服務、視頻遊戲和電競、雲端運作以及社群媒體等相關產業的ETF，進而參與產業發展契機。國泰證券提醒投資人，今年首季市場動盪影響，投資之前應依自己的風險承擔能力調整投資策略，留意各國激勵政策及財報訊息影響之契機，逢低分批布局。

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