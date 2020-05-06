櫃買指數6日領先收復年線、半年線 10:522020/05/06 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中小型股發威，推升櫃買指數5日領先集中市場收復年線及半年線。5日櫃買市場中表現亮眼的個股有瑞耘、家登、旺矽、鈺太、均華、杰力、九元、台燿、元太等。 統一投顧董事長黎方國認為，台股集中市場均線仍為多頭排列，短、中期的5、10日及月線仍為多頭排列，並循5日線逐步向上，下檔月線也即將向上至10,500點位置，成下檔支撐；惟此波反彈在突破季線後，面臨上檔年線壓力10,968點處，不易一次躍過，拉回時可尋找買點。 (工商 ) #旺矽 #台燿 #瑞耘 #杰力 #元太 也許您會感興趣 推薦閱讀 元太與群創攜手 共創28吋全彩電子紙看板應用 14:432020/05/04 財經 《光電股》元太、群創攜手開發28吋長條型全彩電子紙看板 15:062020/05/04 財經 28吋全彩看板亮相 元太、群創聯手 搶攻大尺寸電子紙市場 04:102020/05/05 產業．科技 《業績-半導體》瑞耘4月營收創新高 半導體零耗件明朗 15:062020/05/05 財經 元太員工發起「馨意滿滿．朵朵送暖」直接跟農民買花活動 15:272020/05/05 財經 熱門股－旺矽 出貨轉強漲停放量 04:102020/05/06 證券．權證 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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