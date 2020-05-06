中小型股發威，推升櫃買指數5日領先集中市場收復年線及半年線。5日櫃買市場中表現亮眼的個股有瑞耘、家登、旺矽、鈺太、均華、杰力、九元、台燿、元太等。

統一投顧董事長黎方國認為，台股集中市場均線仍為多頭排列，短、中期的5、10日及月線仍為多頭排列，並循5日線逐步向上，下檔月線也即將向上至10,500點位置，成下檔支撐；惟此波反彈在突破季線後，面臨上檔年線壓力10,968點處，不易一次躍過，拉回時可尋找買點。

(工商 )