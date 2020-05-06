一卡通6日表示，大股東LINE Pay長期在台致力開拓多元支付場景，LINE Pay和一卡通的LINE Pay Money，將同步在台灣速食業龍頭麥當勞，近400家門市正式上線，無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃、McCafe旗艦專櫃及得來速，都可輕鬆LINE Pay完成結帳。

一卡通資深協理王俊平6日指出，LINE Pay在全台各店家佈局已久，而一卡通加入LINE Pay之後，各自佈建據點，不過，這是過去的事了，在LINE Pay成為一卡通的主要股東之後，一卡通的LINE Pay Money和LINE Pay，在佈點時，幾乎同步了。

他希望，今年之內，可以補足以往LINE Pay Money不足的部份，只要有LINE Pay支付的店家，一卡通的LINE Pay Money也可同步使用。

一卡通說，新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，防疫至上，民眾傾向選擇更安全、衛生、快速的結帳方式，LINE Pay與麥當勞合作，自3月底開始，在指定門市開放測試後，引發熱烈反應與好評，因此，LINE Pay與一卡通公司加快速度，與麥當勞攜手，提前在全台麥當勞門市正式導入LINE Pay與LINE Pay Money的支付服務。

一卡通說，為了慶祝與麥當勞品牌合作正式上線，即日起至6月9日止，在麥當勞消費結帳，透過LINE Pay使用已綁定的信用卡、簽帳金融卡，或LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款，單筆交易金額滿99元，就享有LINE POINTS 3％點數回饋。另使用LINE Pay Money付款，不限消費金額，再享加碼LINE POINTS 7％點數回饋。

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