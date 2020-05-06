經濟部統計處統計2019年「製造業」上市櫃公司個體營收淨額16.5兆元，年減2.8％，其中化學材料業、石油及煤製品業、基本金屬業營收分別年減兩位數，是受創影響最大的行業別。

經濟部統計處表示，受美中貿易戰干擾、全球景氣趨緩及國際原物料價格下跌影響，製造業幾乎全面受到影響，營收方面，化學材料業、石油及煤製品業、基本金屬業營收分別年減18.8％、15.7％及12.5％，受創最重。電腦電子產品及光學製品業、電子零組件業亦受終端需求平疲影響，營收分別為年減0.3％及1.0％。

以公司看，個體營收淨額前3大公司依序為鴻海28,497億元、和碩12,648億元、台積電10,596億元。至於獲利部分，稅後淨利12,298億元，較前一年大幅減少3,028億元，年減19.8％，淨利率7.5％，年減1.5％。個體財報稅後淨利前3大公司依序為台積電3,453億元，占整體製造業28.1％居首、鴻海1,153億元居次、台塑373億元居第3。

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(中時電子報)