疫情衝擊各產業，仰賴觀光客的故宮更是受到嚴重影響。國民黨立委林奕華在6日立法院教育與文化委員會質詢時表示，故宮北院今年門票收入自二月起一路慘跌，四月的門票收入僅55萬元，相較於去年同期的9千多萬元，慘跌99％，今年門票收入相較於去年，已經減少2.8億元，故宮是否有因應措施？

故宮院長吳密察表示，三月起故宮積極數位化，整理數位展物，進入官網後右邊就可看到「線上故宮」，整理六大主題，包含「720度VR走進故宮」、、「名人談故宮」等，目前各主題的瀏覽人數已成長兩倍到六倍，「雖然期待疫情下半年好轉，但即使國內恢復正常，國外疫情也不一定，所以還是不敢樂觀。」

受疫情影響，今年故宮參觀人數大幅減少，以北院為例，今年一月還有20萬遊客，二月僅剩62144名遊客，三月則慘跌至15436名，四月僅有10141名。國際各大博物館也同樣受到疫情影響，積極推廣數位資源，故宮則是三月起在官網建立「線上故宮」專區後，流量從今年一、二月的50萬提升到80萬。

吳密察表示，就算疫情緩解，國外的遊客數不一定能回升，但也無法因此就要國內遊客多來，加上為了配合防疫，就連戶外也必須重視社交距離，不能聚集太多人，因此接下來會持續推動數位化。

民進黨立委黃國書也提議，故宮可與任天堂熱門遊戲《集合吧！動物森友會》結合，例如大都會博物館適逢150週年，40萬件館藏數位化後，和遊戲結合，用QR code提供「遊戲名畫生成器」，把館藏運用到遊戲裡。吳密察表示會盡速了解。

(中時 )