國光生(4142)董事長詹啟賢說，研究新冠病毒疫苗像是一場障礙賽的馬拉松，最終的結果現在誰也不知道，過去疫苗生產都是動物試驗全數完成後才能人體試驗，但在疫情肆虐的情形下，各國都放寬限制，公司已在日前和政府溝通也被納入計劃，希望明年冬天有需要的人都可以打到疫苗，未來疫苗將台灣人民優先使用，有多出來的可以援外，以目前的規劃來看，應該是會有多出來的。

詹啟賢說，以往疫苗從動物實驗到完成，大約需要4~5年的時間，現在疫情嚴重的情形下，各國都在放寬限制，公司日前也已跟TFDA/CDE討論在顧及安全性和有效性的前提下，如何以EUA方案及早進入人體臨床試驗，且已獲得CDE同意將國光的新冠疫苗開發案列為Covid-19專案諮詢輔導案件計劃往前推進。

國光生技從1月起開始積極努力，目前初步看起來有所成效，詹啟賢說，疫苗的安全性擺第一、有效擺第二、量產放最後，並解釋各個公司採取不同的技術和不同的平台，研發進程會有所不同，依公司的重組蛋白走到這裡，我們認為在世界上是快的。

詹啟賢說，有很多工作要開始進展，在昨天實驗初步結果出來後，已經開始往下啟動，法規、品管和生產部門都要一起發揮團隊合作能力，疫苗除了試驗進度外，還需要有能力及技術生產出來，這支疫苗擁有百分的智慧財產權，這代表未來在那裡生產，要給誰打都有百分百的權力，不會受到他國的牽制。

(時報資訊)