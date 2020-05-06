防疫至上，民眾傾向選擇更安全、衛生、快速的結帳方式，LINE Pay與麥當勞自3月底於指定門市開放測試後，引發網友熱烈討論，無論是「減少接觸現金」、「LINE POINTS可全額折抵消費」或「LINE Pay綁定信用卡獲取回饋」等服務特色，皆廣受好評。LINE Pay積極回應用戶期待，與麥當勞攜手加快服務上線時程，提前於全台麥當勞門市正式導入LINE Pay支付服務。

LINE Pay與麥當勞慶祝品牌合作正式上線，即日起至6月9日止，於麥當勞消費結帳，透過LINE Pay使用已綁定的信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款，單筆交易金額滿NT$99元(LINE POINTS點數折抵金額不列入計算)，享LINE POINTS 3%點數回饋。綁定中國信託LINE Pay卡、台新@GoGo卡、聯邦賴點卡或富邦J卡（LINE POINTS回饋卡別）等指定銀行卡片付款，再享9%回饋，即最高享12%回饋。

活動期間使用LINE Pay Money付款，不限消費金額再享加碼LINE POINTS 7%點數回饋。另外，針對交易時LINE Pay Money帳戶餘額不足，LINE Pay也提供了「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，可由用戶指定的連結銀行帳戶自動儲值，補足消費金額後支付，讓用戶使用LINE Pay Money付款時更加快速順暢。

為鼓勵用戶使用相關功能，於上述麥當勞活動期間使用LINE Pay Money並開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，連結高雄銀行帳戶筆筆消費再享LINE Pay Money 儲值金15%回饋；連結土地銀行帳戶單筆消費滿NT$99元，再享LINE Pay Money 儲值金15%回饋；連結郵局帳戶，單筆消費滿NT$150元，另享LINE Pay Money 儲值金10%回饋。

(時報資訊)