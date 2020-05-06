美股周二由健保類股領漲，道瓊工業指數上漲133.33點。台股今日雖開小低，股王大立光(3008)股價走穩，加上內資持續做多防疫相關受惠股，惟台積電(2330)股價回到平盤以下，台股盤中震盪，多空在10800點附近角力。

油價上揚，以及義大利等疫情重災國及美國部分州放寬封鎖措施，美股收高。不過聯準會副主席克拉瑞達對第二季經濟表示悲觀看法，四大指數於尾盤時段回吐漲幅，終場漲幅介於0.56%~1.70%之間，其中以費半指數最為強勢。台積電ADR下跌0.88%。

外資本周對台股重回保守操作，周二仍大幅賣超台股逾百億元；台積電股價承壓，壓抑台股上攻氣勢。不過，多頭持續點火生技、防疫相關傳產股，加上電金大型權值股尚穩，台股今早持續高檔狹盤，本周連續三個交易日均呈現指數空間不大，個股表現為主。

台股近期持續多方略占上方，股王大立光股價未受4月業績下滑影響，鴻海(2317)自結4月合併營收3809.25億元，是今年以來單月高點，也是歷年同期新高。DRAM廠南亞科(2408)4月營收持續攀高，達56.2億元，創18個月來新高，年增36.7%。股價均受到激勵。

近日上市櫃公司將陸續公告4月營收，績優股較具表現機會。

回顧周二，台股昨天收在10774.61點，上漲54.13點，成交值1779.84億元。三大法人賣超142.61億元，其中自營商賣超18.54億元、投信賣超0.2億元、外資賣超123.87億元。

台股今早持續在高檔震盪；不過，美股期指電子盤下跌，壓抑台股上攻。另外，美國總統川普日前表達將對中國課徵新關稅的想法，加上蘋果發布第1季財報略優於預期，卻因前景不明不提供第2季財報，台股蘋概股近期表現相對平淡。台股今日早盤蓄勢重返5日線關卡亦尚未成功。

(時報資訊)