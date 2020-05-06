時力立委邱顯智、時力副秘書長高鈺婷今日於立院時力黨團辦公室召開記者會表示，政府為新冠肺炎疫情，要求銀行推出紓困貸款，銀行受困於上面要求的KPI壓力，結果到處拜託民眾來借錢，完全失去紓困本意，應立即檢討。

邱顯智指出，據了解，央行除要求借款績效外，也要求要達到一定業績，否則將會懲處。結果不需要紓困的人借到錢，真正要紓困的人反而受到排擠。

邱顯智說，比方說，央行有A、B、C三個借貸方案，假設央行要推C方案，當民眾去借A方案時，銀行人員就會強力向民眾推銷C方案，以達成上級交辦的業績案量。

高鈺婷表示，政府為紓困而下達KPI達標的指令，就已經排擠到真正需要幫助的人，應該以獎勵為主，不應該用懲處的方式，否則承辦人員為了上面的壓力而去衝件數，完全失去紓困本意。

高鈺婷指出，紓困貸款應該以需求為優先，不是為借而借。貸款出去的優先性，應該是那些真正收入受影響、沒有什麼銀行信用分數，不好借錢的弱勢。

邱顯智建議，政府應該用獎勵的方式，比方說，真正需要紓困的企業，若成功借貸，應該要給予承辦人員獎勵，而不是壓力。現在真正需要紓困貸款的人，可能是過去被銀行評估信用不良的、被停卡等。事實上銀行是以信用分數做貸款評估，而不是以紓困需求為考量。

邱顯智說，銀行應該考量是否放寬信用分數標準，做出通盤考量，而不是行員拿著客戶名單一個一個打電話要求借貸。KPI的計算，應該是要貸款給最需要的人，而不是用件數跟懲處手段去要求基層。

(中時 )