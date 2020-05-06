新冠肺炎大流行會永久改變國際秩序嗎？陸美「脫鈎」可能性有多大？《環球時報》專訪世界冷戰史和當代東亞史研究領域的權威、美國耶魯大學教授阿恩·韋斯塔(中文名：文安立)，他認為，中美大規模「脫鈎」幾乎不可能，陸美不會因疫情發生「冷戰2.0」。在後疫情時代，世界將面臨三大不確定性。

文安立表示，一些大家習慣認為屬於全球化進程的趨勢將放緩，至少在相當一段時間裡會如此。可能會有越來越多的國家加入這一進程，它們將以相對偏狹的方式追求與捍衛自身的利益。一部分國家和人士還可能會試圖改變全球產業鏈的佈局，以此調整世界的經濟格局。比如美國很可能在疫情後推動將一些現在需要進口的商品的生產線轉移至國內。國際經濟格局的改變也將反作用於世界政治秩序。

「世界可能要面對三大不確定性。」文安立指出，第一是健康領域接下來會發生什麼，我們是否會面臨全球性的公共衛生危機，現在還沒有一個明確答案。第二，我們該如何應對經濟全球化進程可能馬上要遭遇的挫折。我個人的觀點是，保持相當程度的國際經濟交流仍然有利於每個國家。

文安立表示，第三個不確定性是，到底什麼才是更好的治理模式？此次疫情中可以明顯看到一個趨勢，世界很多地方的民眾都開始尋求更多的國家干預，他們希望政府能在衛生等領域發揮更大作用。這是一個非常重要、值得關注的趨勢。

至於接下來中美關係的走向，文安立堅持，美中不會發生「新冷戰」。但可以預見，兩國間一定會有更頻繁、更持久的衝突。各方看到「甩鍋」已成為這次疫情的一大現象，然而這並不意味著美中間就會發生美蘇冷戰的2.0版，除非其他一些重要因素發生變化，比如兩國同在的全球經濟體系不復存在。

「剛才我們談到過可能的產業鏈轉移，但即使真的有美國企業這樣做了，美中兩國也仍然在同一個全球市場體系裡運轉，兩國間也不太會發生大規模脫鈎」，文安立指出，除非世界多年來建成的全球經濟體系瓦解，而這幾乎是不可能的。

文安立表示，導致「冷戰2.0」或是全球經濟體系瓦解的只可能有兩條路：一是國際金融體系完全坍塌，進而導致全球化徹底喪失動力；二是發生大國間的大規模軍事衝突。兩者他都不認為有發生的可能性。

「所以我們無需太悲觀。我們當然會面臨很多巨大挑戰，尤其是美中關係，但這並不意味著我們就無法戰勝這些挑戰。」文安立表示，現實點來說，美中將在相當長時期裡保持一半對抗一半合作的模式，出於各自利益的考量，兩國會避免全面衝突。

文安立表示，要知道，美中並非在每個問題上的利益都是對立的，在安全、氣候甚至疫情應對上，兩者有太多共同目標與利益。

(中時 )