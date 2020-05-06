高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日舉行投票，韓國瑜面臨危急存亡之際，國民黨立委許淑華特地南下高雄，雖是為了高雄地方建設考察，但看在韓粉眼中，這種無聲的支持來得更為感動。不過，國民黨動盪，前立法院長王金平卻一點消息也沒有，讓網友相當好奇。

罷韓二階連署通過時，前新聞局長王淺秋代替韓國瑜北上，遞狀聲請停止罷韓投票，近來中選會主委李進勇態度強硬，王淺秋也在臉書回擊。昨日許淑華臉書發文PO出與韓國瑜的合照，讓韓粉看了相當激動，表示「神力女超人回來了」、「請所有的韓家軍朋友們要一起加油力挺韓市長我們都沒離開都跟隨韓市長」。

過去選舉期間，被視為「韓家軍」的人物紛紛出面，讓不少韓粉士氣大振。只是國民黨近期動盪不安，網友也好奇，「王金平是不是被遺忘了？」國民黨這陣子亂成這樣都沒見他出聲，是否在等待時機，認為國民黨需要一個救世主。

國民黨動盪不安，網友好奇前立法院長王金平為何沒出現。（圖／摘自PTT）

前立法院長王金平。（圖／資料照片）

其實4月王金平接受媒體訪問時，被問到與韓國瑜的關係，他表示同樣身為國民黨員，會給予關心，而選舉後，韓國瑜專心市長職務，自己則不再理這方面的事情，「只有不理而已，沒有對他生氣，讓他自己去發揮」。

至於罷韓，王金平認為不要激化，韓國瑜只要把疫情處理好，高雄恢復安全清靜，相信人民有感，要怎麼處理罷韓，大家心中自然有一把尺。若罷韓成功，王金平提到，必定會影響國民黨在地方上的執政氣勢，屆時將會出現破口，並不希望看到這樣的狀況。

(中時電子報)