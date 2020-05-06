LINE Pay 宣布於麥當勞全台近 400 家門市正式上線。歡慶服務上線，即日起推出LINE Pay 付款最高享25%回饋活動，現在到麥當勞，無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃台、McCafe 旗艦專櫃及得來速，皆可輕鬆 LINE Pay 完成結帳！

防疫至上，當前民眾傾向選擇更安全、衛生、快速的結帳方式，讓行動支付使用比例更為提升。LINE Pay 與麥當勞⾃ 3 ⽉底於指定門市開放測試後，引發網友熱烈討論，無論是「減少接觸現金」、「LINE POINTS 可全額折抵消費」或「LINE Pay 綁定信用卡獲取回饋」等服務特色，皆廣受好評。LINE Pay 回應用戶期待，與麥當勞攜手加快服務上線時程，提前於全台麥當勞門市正式導⼊LINE Pay 支付服務。

LINE Pay 與麥當勞慶祝品牌合作正式上線，即⽇起至 6 月 9 日止，於麥當勞消費結帳，透過 LINE Pay 使⽤已綁定的信用卡/簽帳金融卡或 LINE Pay Money（原「LINE Pay ⼀卡通帳戶」）付款，單筆交易金額滿NT$99 元(LINE POINTS 點數折抵⾦額不列⼊計算)，享LINE POINTS 3%點數回饋。綁定中國信託 LINE Pay 卡、台新@GoGo 卡、聯邦賴點卡或富邦J卡（LINE POINTS 回饋卡別）等指定銀行卡片付款，再享9%回饋，即最高享12%回饋。

活動期間使用LINE Pay Money 付款，不限消費金額再享加碼 LINE POINTS 7%點數回饋。另外，針對交易時LINE Pay Money 帳戶餘額不⾜，LINE Pay 也提供了「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，可由用戶指定的連結銀⾏帳戶自動儲值，補⾜消費金額後支付，讓用戶使⽤LINE Pay Money 付款時更加快速順暢。

為鼓勵用戶使用，於上述活動期間使用LINE Pay Money 並開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，連結高雄銀⾏帳⼾筆筆消費再享LINE Pay Money 儲值金15%回饋；連結土地銀⾏帳戶單筆消費滿NT$99 元，再享LINE Pay Money 儲值金15%回饋；連結郵局帳戶，單筆消費滿NT$150 元，另享LINE Pay Money 儲值金10%回饋。詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準(歡樂送及部份賣場麥當勞餐廳由於場地與設備限制，現階段無法提供LINE Pay 掃碼支付服務，還請留意)。

(科技)