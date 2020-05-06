新冠肺炎肆虐全球，全球的觀光產業首當其衝，大陸上海迪士尼樂園因為疫情關係，在今年1月25日起暫時關閉至今，封園持續進行。不過隨著中國大陸疫情趨緩，許多產業陸續復工，上海迪士尼最新宣布，5月11日將重新開放。這也是全球迪士尼樂園中，第一個搶先復工、開放的園區。

年初受到新冠肺炎的影響，上海迪士尼當時在1月24日時宣布，「為配合目前疫情防控工作的需要，保障廣大遊客和演職人員的健康與安全，上海迪士尼度假區，將自2020年1月25日起暫時關閉上海迪士尼樂園」。

後來到3月中旬，全球6間迪士尼，包括上海迪士尼、香港迪士尼、日本迪士尼、法國巴黎迪士尼、美國迪士尼、美國加州迪士尼都陸續喊出暫時關閉。所幸隨著疫情趨緩，上海迪士尼率先宣布，將在5月11日將重新開放。

而在上海迪士尼恢復運營初期，將實施相關的防疫措施。包括限流、要求遊客提前購票及預約入園等；入園時民眾必須掃描大陸政府製作的上海健康QR code；在園區內需要排隊的區域、餐廳、遊樂項目等，都要有安全社交距離，園區也會增加衛生消毒頻率，全力防堵群聚感染。

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(中時電子報)