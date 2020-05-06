自求多福？川普：新冠恐奪更多人命 但重啟經濟仍值 11:012020/05/06 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統川普7日也承認重啟國家部分經濟有違許多公衛專家的建議，將恐將讓許多人失去性命，但他堅稱重啟經濟仍是「利大於弊」。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管根據川普政府內部文件預估未來數周新冠肺炎確診以及死亡人數仍會持續攀升，但而總統川普7日也承認重啟國家部分經濟有違許多公衛專家的建議，將恐將讓許多人失去性命，但他堅稱重啟經濟仍是「利大於弊」。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #美國 #重啟經濟 #許多 #自立自強 #川普 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 這事讓川普火大...疫情全甩鍋北京 陸美貿易戰將重燃？ 00:052020/05/02 財經 反病毒起源陰謀論！陸官媒「十問」逼問華府 10:342020/05/02 國際 金正恩復出之後 04:102020/05/03 時論廣場 彰化基督教醫院提供特定民眾自費檢驗新冠肺炎 12:142020/05/03 生活 偕同WHO調查新冠病毒源 04:102020/05/04 論壇廣場 蔡英文視察餐飲業紓困 盼疫情後重新拉動經濟 19:452020/05/04 政治 香港Q1 GDP衰退8.9％ 創有紀錄來最大跌幅 23:352020/05/04 兩岸 諉過情報單位 美媒打臉川普 04:102020/05/05 兩岸要聞 義甲》C羅飛回義大利 隔離14天等復賽 12:232020/05/05 體育 1萬元紓困案 網友砲轟：最軟勞工吃屎 16:432020/05/05 政治 國際熱門新聞 梅根哈利兩字真言 打趴女王和王室 - 國際 研究新冠病毒有重大發現！華裔科學家在美國家中遭謀殺 - 國際 病毒源於實驗室？美上將回一句話 川普臉又腫了 - 國際 影》新冠死亡數暴衝 巴西總統一句話 CNN名主播驚呆了 - 國際 沒病啊！韓媒曝金正恩藉神隱 肅清2大將 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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