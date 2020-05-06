儘管根據川普政府內部文件預估未來數周新冠肺炎確診以及死亡人數仍會持續攀升，但而總統川普7日也承認重啟國家部分經濟有違許多公衛專家的建議，將恐將讓許多人失去性命，但他堅稱重啟經濟仍是「利大於弊」。

(中時電子報)