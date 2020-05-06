市長盧秀燕說，等中央辦法明確下來，市府會積極協助中央來協助市民辦理。（陳世宗攝）

紓困申請今天起跑！台中市議員羅廷瑋上午在市議會質詢時，炮轟中央蘇貞昌愛作秀，造成基層公務人員、人民及網友哀鴻遍野，抨擊是「烏龍紓困」案，中央動動嘴、地方斷斷腿。市長盧秀燕說，等中央辦法明確下來，市府會積極協助中央來協助市民辦理。

民政局指出，中央宣布的非常的匆忙資格到現在為止，還不是很清楚，昨天台中市29區公所就湧進大量的人潮；民眾紛紛表示，他們要來申請，可是因為到現在為止，對於這個資格到底誰可以申請，是不可以申請等，相關的規定還不是非常的明確。

盧秀燕指出，市府今天就採取簡單應變的方法，第一是市府一定會積極的協助中央來協助市民辦理，以及善後這兩天湧進區公所的人潮會進行安撫；第二是做一個基本資料的登錄，跟聯絡的方式，要等中央的辦法明確下來，就會全力來協助受理。

台中市今天29區公所都會加派人手，因為大量的湧進，各個志工及原來區公所的人力，可能沒有辦法負荷；今天也會對公所加派人力來進行因應的工作。

盧秀燕強調，台中市政府的立場，就是我們會積極的協助中央處理，等中央資格辦法表單明確後，會儘快協助民眾辦理直接申請作業。

(中時 )