拍攝診所外觀。林偉信攝

整形名醫張耀元被訴在前年趁醫美診所女顧問酒醉後，將她帶到飯店內加以性侵，歷審根據監視器錄影畫面，證明女子當時酒醉無反抗能力，依乘機性交罪將張男判囚4年，但最高法院認為判決理由矛盾且要釐清酒後乘機性侵或強制性侵，撤銷發回更審。

檢方起訴指控，前年1月12日晚上張男邀請他診所的女諮詢顧問到餐廳內吃飯及喝酒，之後再轉往一家酒窖品酒續攤，她因陸續飲用香檳、紅酒、白酒等酒類，而酒醉致意識模糊，且趴伏在桌上，張耀元見她不勝酒力於是攙扶她到飯店住宿。

張男在飯店房間內，見被害女子酒力發作倒臥床上，呈意識不清而不知抗拒的狀態，竟褪去她的衣物企圖性侵，但因無法勃起改用手指性侵，又吸舔她的胸部與乳房，強壓她頭部後要求對方口交。

台灣高等法院維持一審判決，將張男依乘機性交罪判刑4年，案經上訴，最高法院認為原判決認定的事實指出，被害女子酒醒後拒絕，是否成立強制性交罪而非乘機性交罪，須有待調查釐清，況且原判決理由也對此部分論述前後矛盾，撤銷發回更審。

(中時 )