北韓最高領導人金正恩被傳「病危」神隱3周後，51勞動節終於公開露面，不過北韓官媒至今未對外交代金正恩消失期間動向，南韓媒體披露，北韓外務省近期出現權力鬥爭，金正恩想藉傳聞肅清勞動黨副委員長李洙墉及前外相李勇浩的勢力，第一副相崔善姬表現突出，人脈遍布外務省。

北韓外務省第一副相崔善姬是誰？

韓國《中央日報》獨家引述熟悉朝美、朝陸關係的大陸消息人士指出，金正恩病危傳聞實際上源起於新冠肺炎疫情的朝美心理戰，這場角力最終以北韓調整外交高層的內部權力鬥爭作結。

金正恩罕見缺席4月15日祖父金日成誕辰「太陽節」後，包括南韓、美國、日本的媒體相繼報導金正恩病危、腦死，甚至成為植物人。消息人士指出，金正恩缺席太陽節，主要是和新冠肺炎疫情有關，因為負責高層警衛的警衛司令部出現疑似病例，讓號稱零確診的北韓蒙上陰影，金正恩也因此趕緊至元山度假勝地避疫。

美國總統川普似乎事先掌握了此一消息，4月18日在白宮記者會上公開表示收到來自金正恩的「好消息」，此番話遭解讀為「金正恩也遇到了新冠病毒問題」，進而刺激北韓，導致平壤隔日罕見透過外務省公開反駁川普說法，澄清從未向川普發送任何訊息。

在這之後，便傳出各種金正恩生病傳聞。值得注意的是，傳聞甚囂塵上期間，北韓官媒卻都未對外澄清，消息人士指出，平壤當局可能想藉機確認內部機密消息外洩的途徑，當局研判，外務省內部可能有人將金正恩動向機密洩漏給了美國，因此想藉機進行整肅，而剛好，北韓外交系統近期也出現權力鬥爭。

報導指出，去年2月朝美越南河內會談破局後，原先北韓負責對美談判的核心人物、勞動黨副委員長金英哲遭撤換，由副委員長李洙墉及外相李勇浩接手，不過後續這兩人帶領的團隊也沒有為談判取得顯著成果，因此去年底及今年初，李洙墉、李勇浩的位置相繼由勞動黨國際事務副委員長金衡俊，以及金英哲得力助手、祖國和平統一委員長李善權取代。

再加上肅清行動，消息人士指出，整肅的核心目標是徹底剷除李洙墉及李勇浩在外務省的勢力，尤其外務省第一副相崔善姬在行動中的表現特別突出，整肅行動過後，整個北韓外務省很有可能已遍布崔善姬的人脈，並且形成由金衡俊、李善權、崔善姬組成的新一代外務省領導班底。

(中時電子報)