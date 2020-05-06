疫情重傷經濟表現，許多企業受到影響，尤其部分需要與人群大量接觸的行業，像是觀光業、交通運輸、餐廳等，皆遭到重創，不過也有專家發揮危機入市精神，認為在經過一段修正後，部分的觀光旅遊股，如「酒店業」、「郵輪業」將值得投資人關注。

各國政府為了防止疫情擴大傳染，陸續祭出相關禁令，儘管近期開始對此解除，但傷害多已造成，許多產業像是觀光、運輸、遊樂相關皆受到重創，股神巴菲特日前在股東會上就表示，自己錯看了航空股，並已出脫美國4大航空股。也有專家直言，就算重啟經濟，需要與人大量接觸的飯店業、餐廳業，也無法馬上復甦。

不過，仍有專家認為危機就是轉機，據CNBC報導，Blue Line Capital總裁Bill Baruch表示，「如果未來股市持續疲軟，在旅遊相關產業將能看到很多機會」。他舉例像是皇家加勒比郵輪，在跌至29美元時，就能考慮進場，其它包括萬豪國際酒店、洲際酒店都是值得關注的股票」。

Chantico Global執行長Gina Sanchez則指出，「酒店」可望成為旅遊業最快復甦的行業，理由是因為：「在疫情過後，民眾對於旅行的預算將會減少，酒店將是最經濟實惠的選項之一。」

不過，Sanchez對於郵輪業則不怎麼看好，她提到就算嘉年華郵輪公司預計8月1日恢復部份營運，郵輪商仍將持續面臨逆風，若是投資人想投資該產業，那面臨的將是長期的挑戰。

(中時電子報)