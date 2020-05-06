美國人造肉公司Beyond Meat上季由虧轉盈，且肉類需求無法得到滿足，為Beyond Meat創造更有利的環境，受此激勵，Beyond Meat周二盤後大漲逾7%。

Beyond Meat宣布第一季營收年增141%，為9710萬美元，優於市場預估的8830萬美元。息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）為1270萬美元，去年同期為虧損210萬美元。淨利為180萬美元，合每股盈餘為3美分，優於去年同期的淨損660萬美元、每股虧損95美分，並優於市場預估的每股虧損7美分。

執行長Ethan Brown表示，基於新冠肺炎疫情衝擊的不確定性，公司將撤銷今年財測，但肉類供應吃緊，長期而言可為Beyond Meat創造在消費者與零售市場擴大版圖的機會。

受新冠肺炎疫情影響，包括史密斯菲爾食品公司（Smithfield）、泰森食品（Tyson Foods）等肉類加工商被迫減產或停擺，導致肉類供應吃緊。

(時報資訊)