德微(3675)因伺服器、NB及雲端記憶體需求強勁，4月合併營收達1.44億元，年成長10.3%，創下單月歷史次高，由於第2季產品組合較佳，毛利率拉升，德微第2季營收及獲利可望較第1季大幅成長，並可望一路旺至第3季。

今年以來全球產業深受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，不過德微因廠區均在台灣，且各產品線受惠於遠端生活需求，第1季業績表現不俗，單季合併營收為3億8296萬1000元，較去年同期成長10%，歸屬母公司稅後盈餘為2244萬7000元，較去年同期成長23%，每股盈餘為0.51元。

德微表示，第1季雖受疫情影響，導致全球各地封城停工，進而影響許多產業終端需求，不過卻因在家及異地上班人數大增，加速推升伺服器、NB、雲端記憶體等市場需求；同時也帶動二極體的需求成長。尤其是在智慧型手機、網通及物聯網、高速運算及消費性電子、與遠距辦公之產品，將會持續帶動第二季的市場需求，以此來看，二極體市場近期受到疫情的影響相對微小。

德微4月合併營收達1.44億元，年成長10.3%，創下單月歷史次高，亦是107年7月以來新高，累計前4月合併營收為5.27億元，年成長10.09%。

由於訂單已延續至第3季，讓德微不僅第2季業績看好，第3季亦有機會優於第2季，呈現逐季走高至第3季。

德微表示，公司將持續強化產線能力、提升良品率，期望疫情緩和或退去後，全球的需求面提升，被延遲的5G、車用電子與AI智能之需求，將帶動週邊應用對二極體之需求，審慎樂觀看待下半年業績。

(時報資訊)