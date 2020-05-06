上銀(2049)雖然第1季面臨2009年金融海嘯以來最艱困的一季，不過，近期訂單持續回流，第2季後展望轉趨樂觀，法人認為第2季後營運可望逐步向上，全年營收及獲利仍看雙位數成長，股價盤中強勁反彈，漲幅一度超過6.5％。

上銀昨天召開線上法說會，第1季營收受到肺炎疫情以及春節影響而下滑，稼動率降低，人民幣貶值，影響毛利率表現，創下11年以來首次單季虧損，每股虧損0.42元。

不過，經營團隊也在法說會上釋出對於近期樂觀訊息，疫情後大陸需求殷切，有急單情況，現階段訂單能見度到6月，預料歐美疫情緩解後，訂單有將陸續回流。5月與6月在現有人力水準下產能為滿載，預料歐美地區疫情緩解後訂單也有望逐步增加，而通路端庫存已消化得差不多，供需往好的方向發展。

法人今天普遍預估，強勁訂單動能支撐下，第2季營收可望回升，2020年營收有望在第3季起重回年增趨勢，全年每股盈餘有望年增1成以上，估計約6.5到7元之間。

(時報資訊)