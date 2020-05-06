新冠肺炎疫情仍未停歇，台中市議會議長張清照及清水分局志工中隊長張東玄，昨天前往清水警分局致贈13桶20公升裝的75%消毒酒精，特別送給分局各志工分隊，以提升警察機關及志工自我防疫能力，讓警察跟志工們值勤時能無後顧之憂。

台中市議會議長張清照表示，由於機關每天都要應付來來往往的民眾洽公，為了讓志工人員跟員警做好第一道的防疫工作，所以特別買酒精捐給警察志工分隊，希望讓員警能在安全的環境下上班，不但是保護民眾也保護執勤人員的安全。

清水警分局志工中隊長張東玄則指出，疫情期間造成清水、沙鹿地區有數位確診案例到此消費，所以清水警察志工中隊投入百位以上的人力，幫忙警察到防疫宣導的單位及駐地處理大小事情，如果這些執勤人員沒有受到良好的保護，那麼防疫破口可能從此產生，上週更買來13桶酒精分送到清水分局及各派出所，未來將持續協助警方的各項工作。

清水分局警分局長張啓祥說，志工們的加入減輕員警負擔不僅讓分局防疫更加徹底，也提升執勤員警安全，並呼籲民眾做好自身防疫工作，對於警方的對於治、交安工作，盼望民眾勿心存僥倖也一起共同防疫。

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(中時電子報)