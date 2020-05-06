鄭姓嫌犯殺害鐵路警察李承翰一案，嘉義地院以被告思覺失調一審判決無罪與交付監護強制治療5年，不僅導致精神病患犯案的司法處置再度引發外界關切。由於法務部長蔡清祥日前曾經用「天理不容」、「天理難容」等成語形容該案處置，也讓綠委覺得不妥。民進黨立委鄭運鵬今天在質詢時，就要求蔡清祥以後再面對類似案件時，應只使用「還會上訴」等不帶情緒性的中性字眼說明即可，如果用「天理難容」等說法形容，難免會引發外界質疑「既然有天理、那還要法理嗎」，鄭運鵬認為，這不是現代法治社會應有的態度。

鐵路殺警案引起外界關注思覺失調症犯罪的議題，法務部長蔡清祥6日出席立法院司法法制委員會時，再次澄清他說的是「殺警的行為」是不對的、是天地不容，是針對「殺警的行為」，不是對司法個案的干涉。（陳信翰攝）

蔡清祥答詢時則表示，他並沒有說法院判鄭姓嫌犯無罪是「天理難容」，而是針對嫌犯殺警這件事強調「天理難容」。不過，對於鄭運鵬要求他以後再面對類似案件時發言時，不要再以「天理難容」，蔡清祥原本靜靜聽完立委質詢後，並沒有多說。

但稍後他補充，自己絕對沒有想要影響任何司法判決的意思，他當初說天理難容，只是針對有人殺害警察這件事，而非針對司法判決，當時是因為有媒體詢問他對這項判決的看法，後來有媒體以「天理難容」做報導標題，也不是他能夠左右的事。但對於鄭運鵬的建議，他會努力注意配合。

國民黨立委吳怡玎則關心，按照國外慣例，精神病患犯案後都會送到「司法精神醫院」，進行治療及強制隔離，不會輕易讓病患在確定完成治療前再回到社區，但是台灣喊了很久要成立司法精神醫院都沒下文，甚至傳出法務部及衛福部互相踢皮球、導致司法精神醫院一直沒下文，蔡清祥及衛福部代表則都表示「沒有這樣的問題」。衛福部官員也說，雖然司法精神醫院還沒有正式成立，但現在如果有類似情況的犯罪人都會送到署立醫院治療及強制隔離，只是最長留置時間就是五年，如果法務部確定延長留置時間，衛福部會配合，不會有「空窗期」。

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鐵路殺警案引起外界關注思覺失調症犯罪的議題，法務部長蔡清祥6日出席立法院司法法制委員會時，再次澄清他說的是「殺警的行為」是不對的、是天地不容，是針對「殺警的行為」，不是對司法個案的干涉。（陳信翰攝）

(中時電子報)