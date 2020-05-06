痛心！彰化一名17歲少年，去年10月透過人力仲介，與詹男到桃園做鐵工，但有吸毒習慣的詹男性格多變，在得知少年想離職後，竟把他與另名林姓少年囚禁3個多月，期間拿空氣槍、電擊棒等虐待2人，不僅不給飯吃，還餵食狗屎，詹姓男子等3人4日遭逮，檢方依涉有殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，於5日夜間向法院聲請羈押禁見。

少年來自單親家庭，母親又是越南外配，爸爸過世後與媽媽兩人相依為命，連除夕夜都沒回家吃飯，媽媽說，原以為像詹男所說工作忙碌才沒辦法回家，現在才知道原來兒子是被囚禁虐待，讓她相當痛心。

少年因為遭電擊右腳中間３指已經壞死，右手中指也失去知覺。（圖／當事人提供）

少年表示，他跟21歲林男被綁在椅子上虐待，他們拿空氣長槍裝BB彈掃射，還會拿通電的電線電擊他們，偶而搭配球棒毆打，沒有飯吃還被這樣虐待，所以連逃跑的力氣都沒有。

少年說，因為遭電擊右腳中間３指已經壞死，右手中指也失去知覺，他們被囚禁在彰化埤頭詹男的住家中，還要打電話跟家人報平安，忍住眼淚假裝工作忙碌無法返家過年。

少年說他們被囚禁在彰化埤頭詹男的住家中，還要打電話跟家人報平安，忍住眼淚假裝工作忙碌無法返家過年。（圖／當事人提供）

少年控訴，去年與詹男到桃園工作，原可領２萬多元薪水，但詹男以房租水電等名義，薪水僅剩餘４千元，詹男還要他們向朋友借錢周轉，他趁機向友人求救，才讓事件曝光。

員警獲報後前往查訪，詹男還稱不知情，當晚就把２人帶往桃園藏匿，２人因過度飢餓，林姓少年趁無人看管，跑到超商偷東西，卻被警方活逮，並循線救出少年，２人最終在4月10日才獲救，由警方協助送往林口長庚急救。

少年現在回想當時，還是會害怕得直發抖。（圖／當事人提供）

少年脫逃後詹嫌等人開始逃匿，彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方獲報後，指揮北斗分局成立專案小組偵辦，4日對被告等人住處搜索，扣得球棒、空氣長槍及電擊器等證物，同時拘提詹姓等3名犯嫌到案。

葉建成說，經檢察官訊問後，認24歲詹姓男子、24歲李姓女子及28歲黃姓男子，涉有殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，於5日夜間向法院聲請羈押禁見。

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(中時電子報)