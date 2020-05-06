紓困補助 侯友宜：個體發放是解燃眉之急 拚經濟路還很長

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府推出多項紓困方案協助民眾度過困難時期，但許多繁雜手續引發不小民怨。新北市長侯友宜視察汐止區公所表示，中央防疫又要紓困很辛苦，大家要共體時艱，侯強調，個體發放只是解燃眉之急，路還很長，要共同拚經濟。

侯友宜稍早接受訪問時表示，區公所同仁有反應很多聲音，他都給予很多打氣。他說中央政策下來，新北市會貫徹，他說中央防疫又要紓困很辛苦，大家要共體時艱。他說他也反映很多狀況，很多民眾仍對於紓困方案不瞭解，有些問題還在溝通，有些錢還沒到位。侯強調，會跟中央站一塊，解決民眾痛苦，中央地方共同了解，怎樣做才能到位，才能解決民眾問題，讓民眾安心、好好生活，「這是有責任的政府要做的」。

對於滾動式修正，侯表示，要碰到特別狀況才會滾動，政策下來要力求執行到底，讓民眾有感。滾動式調整是因為疫情改變才要調整。他說經濟紓困一定能快速解決民眾問題，不斷隨疫情舒緩過程當中，紓困力道要越來越大，怎樣讓經濟活絡起來。他說全民在疫情舒緩後，要拚經濟，個體發放只是解燃眉之急，路還很長，要共同拚經濟。

(中時電子報)