殺警案無罪 殉職警林安順遺孀為李家抱屈 11:272020/05/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20多年前執勤遭槍殺的刑警林安順，遺孀王貞文6日發表心路歷程。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義鐵路警察李承翰因公殉職，殺警的鄭嫌判無罪，引發輿論譁然，多個退休警察協會6日在國民黨中央黨部發表看法，指思覺失調症患者殺警無罪，造成警察人人自危，嚴重影響警察士氣。（黃世麒攝） 多個退休警察協會6日在國民黨文傳會主委王育敏（前排中）、立委葉毓蘭（前排右三）陪同下召開記者會，指思覺失調症患者殺警無罪，造成警察人人自危，嚴重影響警察士氣，希望法院能還給李承翰一個公道。（黃世麒攝） 嘉義鐵路警察李承翰因公殉職，殺警的鄭嫌判無罪，引發輿論譁然。20多年前執勤遭槍殺的刑警林安順，遺孀王貞文6日表示，看到鄭嫌無罪判決新聞心情非常難過，她花了16年進行司法訴訟，官司一路更三審到最高法院，歹徒才被判無期徒刑，希望社會別讓李承翰的父母跟她一樣。 (中時 ) #李承翰 #遺孀 #安順 #法院 #三審 也許您會感興趣 推薦閱讀 給警察更強後盾 04:102020/05/02 時論廣場 新聞早班車》鐵警父嘆判決 讓兒子比什麼都不如 07:212020/05/02 政治 台鐵殺警嫌判無罪 藍心湄淚崩轟：天理何在？ 08:252020/05/02 娛樂 法院認證「殺人執照」 作家看不下去了 12:452020/05/02 生活 曝精神鑑定內幕曝光 網一看大嘆：真的不能怪醫師 19:442020/05/02 生活 「司法要有正義」 李承翰母：兒子犧牲才有價值 20:142020/05/02 社會 新聞早班車》交通部掛保證 燈號與實際已相符 07:202020/05/03 社會 殺警案無罪詹惟中喊說重話 網驚「老師有這樣的...發言」 08:002020/05/04 娛樂 社論／蔡英文蘇貞昌搞得司法也瘋狂 04:102020/05/06 時論廣場 整形名醫張耀元涉性侵判4年 最高法院大逆轉發回更審 11:022020/05/06 社會 社會熱門新聞 科技少東偷情 大街熊抱翹臀美魔女 - 社會 濕身翹臀美魔女 斷開老公約跑少東 - 社會 新北市消防車撞傷騎士 傷者送醫不治 - 社會 博士生下藥迷昏越南妹 掏槍突刺卡彈了 - 社會 人妻外出運動總是巧遇小王 老公綠光閃閃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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