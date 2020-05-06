嘉義鐵路警察李承翰因公殉職，殺警的鄭嫌判無罪，引發輿論譁然，多個退休警察協會6日在國民黨中央黨部發表看法，指思覺失調症患者殺警無罪，造成警察人人自危，嚴重影響警察士氣。（黃世麒攝）

多個退休警察協會6日在國民黨文傳會主委王育敏（前排中）、立委葉毓蘭（前排右三）陪同下召開記者會，指思覺失調症患者殺警無罪，造成警察人人自危，嚴重影響警察士氣，希望法院能還給李承翰一個公道。（黃世麒攝）

嘉義鐵路警察李承翰因公殉職，殺警的鄭嫌判無罪，引發輿論譁然。20多年前執勤遭槍殺的刑警林安順，遺孀王貞文6日表示，看到鄭嫌無罪判決新聞心情非常難過，她花了16年進行司法訴訟，官司一路更三審到最高法院，歹徒才被判無期徒刑，希望社會別讓李承翰的父母跟她一樣。

(中時 )