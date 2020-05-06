高雄市長韓國瑜罷免案投票倒數1個月，近期中選會與高雄市政府頻出招，面對投開票所設置短少問題，中選會主委李進勇竟語出「把頭剁下來」的宣誓，激情言詞有違反行政中立之嫌；高雄市政府各局處則是近日傳出利用行政優勢，試圖阻撓罷韓行動。對此，台灣民眾黨今發出聲明指出，期盼中央、地方謹守本分，做好選務工作，一切交由高雄市民行使人民的權利，做出睿智的判斷。

民眾黨指出，罷韓投票倒數1個月，如今我們看見藍綠各自的腳色，超常規的演出，如此一來，投票結果出爐後將使得贏者不光彩，輸者不服氣人民自發的民主行動，會被這些低級操作糟蹋。

民眾黨表示，早在4月間，韓陣營先是延遲議會開會時程，後來又動用國民黨在市議會人數優勢一再延會，迴避議會質詢，是降低外界對罷韓的熱度；近期更是傳出市府各局處利用行政優勢，在罷韓團體的空間使用、文宣設置、辦理活動等都試圖阻饒，若這些作為屬實，更顯示韓國瑜市長的心虛。

近期中選會嚴刑也令人搖頭，主委李進勇對於找不到投票所的問題，竟語出「把頭剁下來」的宣誓。隔日，副主委陳朝建警告高雄市區長、校長，如果沒有出借場地供作罷韓投開票所會有法律責任，並喊出「我依法我驕傲」。中選會作為罷韓投票主辦單位，盡力完成投票固然是職責所在，但正副主管的激情言詞，也有違反行中立之嫌。

民眾黨表示，韓國瑜就任高雄市長1年多，對於高雄的城市治理是否及格，從罷免連署書的數量及跨越門檻的速度，說明了一切。民眾黨強調，罷韓案是由民間發起的自主行動，民眾有權表達自己的心聲、伸張自己政治權力，一切交由高雄市民做出選擇。

(中時 )