高雄林園分局警員手拿漁網，並用長夾將手機推入漁網中，成功把哀鳳捕撈。(圖擷自林園分局臉書)。

手機掉了該找誰？很多民眾竟然都找上警察！一少女手機掉在地下水溝，竟深夜求人民褓姆協尋，幸運拾回寶貝手機。對此，宅神朱學恒傻眼酸一句，這位民眾是不是沒有朋友？

高雄市政府警察局林園分局今貼文分享，林園所副所長及2名警員值深夜勤時，接獲民眾來電，手機在回家路上，不偏不移掉進水溝中，用盡方法仍一無所獲，夜深人靜非常徬徨，只好報警尋求協助。

經警方勘查，因溝蓋縫隙狹小難以抓取，也無法搬移，好在掉落處並無積水，左思右想後，警方想到可以用撈魚工具試試，副所長手拿漁網，並用長夾慢慢地將手機推入漁網中，成功把哀鳳捕撈。民眾見哀鳳緩緩從溝中撈起，收起了愁眉苦臉，不自覺露出燦爛的笑容，寂靜安逸的深夜，也許就該如此吧。

朱學恒今在臉書評論此事，酸說「這位民眾是不是沒有朋友，掉個手機也要徬徨無助找警察撿，水溝下水道是歸清潔隊管啊這位民眾」。

不過，網友卻認為警察協尋合情合理，「深夜只有警察在值勤啊」、「因對象是少女，可能增加了員警幫忙的意願」、「人民保姆為民服務辛苦了~」。

對於警察伯伯熱心協助，仍有不少網友不以為然，「這不務正業了…萬一同時間有什麼刑案發生, 算誰的?」、「下次看到可能就變消防員幫忙撿手機lol」、「政績get」、「台灣的警察就是這樣善良到讓民眾無限上綱！寵的人連用腦的能力都沒了」、「水溝？不是高雄市政府直接管理的嘛？」。

(中時電子報)