國中教育會考將於5月16日及17日登場，今年由鹿港高中擔任試務主辦學校，14所高中職設置考場，受到少子化影響，總報名人數共11647人，較去年減少821人。今年受疫情影響，全面禁止家長陪考。

少子化衝擊今年全國會考人數，20萬49045，較去年減少6000逾人，雖較去2019年21萬5219人報名較前年減少1.5萬人的陡降趨勢減緩，但人數還是再創新低。

彰化今年減少821人報名，減幅7％，較全國3％來高出不少，為了因應新冠肺炎疫情影響，彰化考區除配合中央規劃，特聘請鹿港基督教醫院感染科醫師擔任防疫顧問

，各考場均配備紅外線體溫感測儀及額溫槍，進入考場前須確實量測體溫並全面配戴口罩，試場也將以開窗同時開冷氣方式確保空氣流通。

除特殊需求考生外全面禁止家長陪考，考試前居家隔離檢疫考生，主動通知不到場應試，另外規劃補考並以外加名額方式錄取，保障所有考生權益，目前隔離不能到考人數是零。

今年度因試場開窗同時開冷氣可能導致噪音干擾，取消英語科聽力測驗，閱讀測驗成績由原本80％的比重改為100％，考試題數不變計分方式，仍為精熟、基礎、待加強3等級，5月17日英語科考試結束時間提早為11點30分。

為降低考生於用餐時間脫下口罩後增加飛沫傳染，彰化考區特別於各考場設置符合社交距離的戶外用餐空間，讓考生安心的在環境通風的戶外用餐。

(中時 )