房東佛心降租三個月，女狂省萬元，惹網想歪。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

新冠肺炎疫情之下，許多人都需要被「紓困」一下，有網友在臉書上分享，房東主動提未來3個月房租減免3500元，讓她感動到不行，引發熱議，我的房東只會催我繳錢，水費還會無條件進位，但也有網友想歪「兔崽子教育金，房東不會是...」。

有位女網友在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，近日房東傳訊息問「工作有受疫情影響嗎？接下來三個月請你準備5000元，然後電費另算，就當是我給兔崽子的教育基金！」房租8500元直接降到5000元，讓原PO直呼，人也太好了吧！

貼文曝光後，吸引了7千多位網友狂讚，「果然別人的房東不會讓我失望」、「我的房東只會催我繳房租」、「我們房東一毛都沒少，水費還給你無條件進位」、也有網友分享自己的好房東，共體時艱「降五千，六個月！讓他差點抱她叫乾媽。

但也有網友歪樓問，「房東是不是愛上妳家兔崽子」、「兔崽子的教育金，房東該不會是...」而原PO則強調，兔崽子是她的毛小孩啦！

(中時電子報)